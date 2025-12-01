Хоча це може здаватися добрим жестом, годування хлібом може спричинити серйозні довгострокові проблеми зі здоров’ям та навіть призвести до недоїдання

Годування птахів – чи то в парку, біля ставка, чи на власному подвір’ї – це розповсюджений спосіб їм допомогти. Проте такий добрий жест може завдати більше шкоди, ніж користі. Martha Stewart розповідає, чому не можна годувати пташок хлібом.

Чому хліб шкідливий для птахів?

Птахи можуть любити хліб так само як і люди, але його вживання може бути шкідливим. Щоб залишатися здоровими та правильно розвиватися, птахи потребують раціону, багатого на білки, вітаміни та мінерали, каже Тод Вінстон, гід-орнітолог і фахівець з міського біорізноманіття в NYC Bird Alliance.

Хліб не має такої ж поживної цінності, як інші харчові продукти, тому, коли птахи споживають його занадто багато, це призводить до їхнього недоїдання.

«Це еквівалент шкідливої їжі – порожні калорії без реальної поживної цінності», – каже Еріка Замбелло, директорка з комунікацій Audubon Florida.

Також неспоживання необхідних поживних речовин впливає на розвиток їхніх крил, що може призвести до втрати здатності літати та залежності від людей.

Окрім цього, хліб може швидко запліснявіти, особливо якщо птахи не з’їдають його відразу. А вживання запліснявілого хліба може призвести до грибкових респіраторних захворювань.