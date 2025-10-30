Якщо ви кинете хліб птахам це може послабити їхні інстинкти шукати самостійно їжу

Годування диких водоплавних птахів хлібом – поширена практика. Проте це зовсім не корисно для птахів. «Куфер» розповідає, чому не можна годувати качок хлібом.

Чому цього краще уникати?

«Хліб – це шкідлива нездорова їжа для диких водоплавних птахів, яка може призводити до серйозних проблем зі здоров’ям. Білий хліб не має по суті жодної поживної цінності – власне, окрім калорій, йому більше нічого запропонувати птасі», – пояснюють в Українському товаристві охорони птахів.

Якщо ви кинете хліб птахам, це може послабити їхні інстинкти шукати самостійно їжу. Качки – це дикі істоти, які повинні вміти самотужки про себе дбати, навіть якщо вони живуть в парку. Особливо погано, якщо до підгодовування звикають каченята, які вже не зможуть в дорослому віці адаптуватись до життя без допомоги людини.

Також підгодовування хлібом шкодить їхньому здоров’ю. Якщо годувати птахів хлібом, їм стає складно їсти іншу їжу, через що вони можуть не доотримувати поживні речовини. Через це в таких птахів можуть формуватися так звані «крила ангела»: порушення, коли крила птаха стирчать, а не обтічно лежать на тілі. У більшості випадків птахи з такими порушеннями не в змозі літати. Цей стан – невиліковний.

Окрім небезпеки для здоров’я, залишки хліба, який птахи не з’їдають, киснуть та гниють, що шкодить водоймі. Зіпсований хліб прискорює ріст бактерій та водоростей, які виділяють токсини, шкідливі для популяції риб, а також створюють сморід. Окрім цього мокрий та гнилий хліб – це ідеальне місце для розмноження цвілі, яка може потрапити в легені качок та призводити до їхньої смерті.

Чим варто підгодовувати качок?

Качок можна підгодовувати сушеною подрібненою кукурудзою або навіть свіжою, розрізаним навпіл виноградом без кісточок, зеленим горошком та вівсом.