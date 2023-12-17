Якщо бодай одна пташка помітить корм у годівниці, то швидко повідомить про це іншим

Дрібні комахоїдні птахи, які на зиму лишаються в місті, потребують допомоги людини, аби вижити. Для них страшний не мороз, а голод. Коли через погодні умови птахам важко добувати їжу в природі, допоможе годівничка. Розповідаємо, як правильно підгодовувати птахів, щоб не нашкодити їм, та як привабити пернатих до годівнички.

Коли вішати годівничку і наповнювати її кормом?

Починати підгодівлю птахів варто тоді, коли на вулиці справді зима і стійка мінусова температура повітря. Осіння годівниця, пояснюють орнітологи, привчає птахів не шукати собі корм, а весняна – гніздуватись в місті, замість природно мігрувати в ліси.

Як привабити птахів до годівнички?

Передусім варто змиритися з тим, що птахи прилітатимуть не одразу – їм потрібен час, аби помітити їжу, а також – має бути реальна потреба в підгодівлі (сніг, мороз, крига на гілках дерев тощо). Та якщо бодай синичка знайде годівничку, вона швидко розповість про це іншим пернатим і птахи почнуть прилітати.

Ось способи, що допоможуть міським птахам швидше знайти шлях до вашої годівнички:

Покласти корм для птахів не лише всередину годівнички, а й зверху, якщо дозволяє конструкція, або розсипати його поблизу. Варто зробити усе, щоб пташка помітила їжу.

На годівничку можна покласти або прив’язати щось яскраве (наприклад, червоне) – китицю калини, горобини, обліпихи, стрічки, клаптик тканини тощо.

Також птахів можна привабити співом інших птахів, наприклад, великої синиці. Просто увімкніть запис співу, що можна знайти в мережі. Якщо у вас віконна годівничка, поставте вікно в режим провітрювання.

Правила підгодівлі птахів

Міських дрібних птахів не можна годувати буль-чим і будь-як, адже це може лише нашкодити. Якщо ви вирішили допомогти птахам взимку, робіть це правильно:

Годівничка має бути невелика – доступна для дрібних птахів і недоступна для голубів, які в місті можуть знайти їжу самостійно;

Повісити годівничку слід в місці, куди не доберуться хижаки – у місті це, передусім, коти;

До годівнички має бути вільний підліт;

Годівничка має бути без гострих країв – щоб пташка не поранилась, найкраще, якщо вона має жердинку, де птах може присісти.

Годівничку потрібно наповнювати вчасно – взимку день надто короткий і якщо птахи довго чекатимуть на корм, то втратять можливість знайти його самостійно;

Принаймні раз на тиждень годівничку потрібно ретельно вимити, особливо у вологу погоду – інакше корм пліснявітиме та розповсюджуватимуться різні пташині хвороби;

Підгодівля має бути регулярною – якщо птахи знайшли вашу годівничку, поповнюйте її кормом до весни без перерв – птахи звикають до джерела їжі і можуть залишитись голодними та померти.

Чим годувати птахів?

Слід раз і назавжди запам’ятати, що птахам не підходить людська їжа, особливо солона, гостра чи зіпсована – це може призвести до їх отруєння і загибелі.

Також не варто давати птахам темний хліб – він небезпечний для них. Щодо білого хлібу – орнітологи точно не встановили, чи безпечний він для птахів.

Найкраще для підгодівлі міських птахів взимку підійдуть несмажене різноманітне насіння, наприклад, соняшникове, та ягоди – калина, горобина, обліпиха тощо.

Просо, льон, мак – також їжа для птахів. Мак – смаколик для синичок, тож його потрібно насипати в годівничку зрідка.

Іноді на приліт птахів доведеться чекати досить довго – кілька тижнів чи навіть місяць. Наберіться терпіння. Коли птахи в потребі знайдуть їжу, ви отримаєте неймовірне задоволення від спостережень за ними. Зробити процес ще цікавішим допоможуть різні мобільні додатки, що допомагають розпізнавати птахів – їх можна знайти в мережі.