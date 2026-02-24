Якщо накрити рибу кришкою під час смаження, всередині сковороди створюється парова подушка

Під час смаження риби у багатьох виникає питання: чи варто накривати сковороду кришкою, щоб страва вийшла соковитою, але при цьому мала апетитну скоринку. Проте така маленька дрібниця здатна повністю зіпсувати страву. ТСН розповідає, чи варто накривати рибу кришкою.

Як правильно смажити рибу?

Якщо накрити рибу кришкою під час смаження, всередині сковороди створюється парова подушка. Через це риба не обсмажується, а просто тушкується. Тому замість рум’яної скоринки ви отримаєте м’яку поверхню, яка просто легко розвалюватиметься. Також зайва волога зробить смак менш яскравим, а рибний запах – більш вираженим.

Якщо ви смажите рибу на олії, вам не потрібно накривати її кришкою. Відкритий доступ повітря дає можливість рибі рівномірно підрум’янитися та залишитися соковитою всередині. Проте є лише один виняток, коли рибу можна накрити кришкою під час смаження – якщо ви вже обсмажили її до золотистості з обох боків і хочете довести рибу готовності на мінімальному вогні.

Щоб риба вийшла соковитою та золотистою, її слід смажити на середньому вогні, не перевертаючи зайвий раз. Коли на поверхні з’явиться рівномірний золотистий колір, обережно переверніть її та дайте іншому боку підрум’янитися так само. Тільки після цього можна зменшити вогонь і, за потреби, ненадовго накрити кришкою.