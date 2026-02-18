Спосіб упаковки риби є ключовим для її гарного заморожування

Багато хто заморожує рибу, щоб продовжити її термін придатності, але не всі знають, як довго вона може залишатися якісною при зберіганні в морозилці. Southern Living розповідає, скільки часу рибу можна зберігати в морозильній камері.

Як упакувати та зберігати рибу в морозилці?

Спосіб упаковки риби є ключовим для її гарного заморожування та тривалості зберігання. Перед заморожуванням потрібно видалити все повітря, щоб риба не зіпсувалася в замороженому вигляді.

Існує кілька способів упакування риби:

Вакуумне запаювання. Це найкращий спосіб, оскільки він зменшує кількість кисню всередині упакування. Також вакуумне запаювання швидше та допомагає витягнути зайву воду. Пакет для заморожування. Покладіть рибу в пакет для заморожування, потім закрийте пакет, залишивши відкритим лише сантиметри чи два. Далі опустіть пакет у каструлю з холодною водою до занурення – тиск води виштовхне повітря з пакета через невеликий отвір. Після цього повністю закрийте пакет.

Як довго риба зберігається в морозильній камері?

Відповідь залежить від виду риби та способу її зберігання. Шеф-кухарі пропонують кілька рекомендацій.

«Як правило, я вважаю, що рибу можна зберігати в домашній морозильній камері не більше 3–4 місяців», – каже Тіффані Свон, шеф-кухарка та фахівчиня з харчування.

Проте Ерве Маліверт, директор з кулінарних справ Інституту кулінарної освіти, робить розрізнення залежно від того, чи є риба жирною чи нежирною, а також чи вона запакована у вакуумну упаковку.

«У домашній морозильній камері жирна риба, така як тунець, лосось або сардина, може зберігатися до трьох місяців. Нежирна риба, така як палтус, може зберігатися до шести місяців», – каже він.

Вакуумно запакована риба може зберігатися в морозильній камері досить довго.

«Якщо риба вакуумно запакована і правильно зберігається в морозильній камері, вона може зберігатися до року», – додає Маліверт.