Питання спадщини нерухомості на прифронтових територіях - складне, проте за деяких умов його можна вирішити

Питання спадщини завжди нелегко вирішити. А якщо йдеться про нерухомість на прифронтових територіях, де ведуться бойові дії, процедура ще більше ускладнюється. Сайт «Новини.Live» розповідає, на що можуть розраховувати спадкоємці, якщо їхня спадщина зазнала руйнувань унаслідок війни.

Руїни у спадок: чи можлива компенсація

Розглянемо приклад, коли спадщина – це будинок у прифронтовій зоні, що був зруйнований ще за життя спадкодавця. Власник встиг лише частково оформити документи для отримання компенсації:

подав заявку в «Дії» на визнання пошкоджень;

звертався до суду для отримання компенсації від Росії за завдані збитки.

Під час розгляду справи власник помер. Що робити спадкоємцям, якщо будинок на паперах є, а в реальності його вже немає?

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Юристи радять в такому випадку спочатку оформити право власності на нерухомість, а потім, вже у статусі власників, продовжувати процес отримання компенсації за пошкоджене житло і стягнення відшкодування з Росії.

Такий підхід – простіший і швидший, ніж продовжувати справу, розпочату померлою людиною. Без консультації з фахівцем і співпраці з юристом тут не обійтися, адже кожен подібний випадок – унікальний.

Нерухомість на окупованій території

Щоб оформити спадщину на нерухомість на окупованій Росією території України також потрібно звертатися до фахівців. Адже в кожному випадку може бути безліч нюансів. Передусім, справа залежить від таких обставин: