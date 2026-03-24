Головним показником для початку робіт є температура ґрунту

У народі здавна вважали, що до Благовіщення не варто починати польові роботи, адже земля ще не готова після зими. Це свято символізує пробудження природи, тому його сприймали як умовний початок сезону. Проте сучасний підхід більше спирається на погодні умови, а не на календарну дату. На що варто насамперед звернути увагу, пише Oboz.ua.

На що звертати увагу

Головним показником для початку робіт є температура ґрунту. На глибині приблизно 8–10 сантиметрів вона має бути не нижчою за +8 °C. Якщо земля холодна або надто волога, висаджені рослини можуть погано розвиватися або загинути.

Також важливо, щоб ґрунт був пухким і не прилипав до інструментів, а нічні температури не опускалися занадто низько. Саме ці фактори свідчать про готовність до посадки.

Що можна садити раніше

Деякі культури добре переносять прохолоду, тому їх можна висаджувати ще до Благовіщення. До них належать рання картопля, цибуля, часник, редис, зелень, морква ранніх сортів, горох та інші холодостійкі рослини. Вони здатні витримувати невеликі зниження температури.

Важливі поради

Навіть якщо погода сприятлива, варто стежити за прогнозами. Весняні заморозки можуть повернутися, тому за потреби краще вкривати посіви. Не слід орієнтуватися лише на традиції – вирішальним чинником завжди залишається погода і стан ґрунту.