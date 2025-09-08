Полуниця має певний цикл розвитку

Полуниця проходить чіткий цикл розвитку, під час якого змінюється зовнішній вигляд рослини, зокрема листя. Пожовтіння листя в другій половині літа часто є природним процесом, але іноді свідчить про хвороби або стреси. Важливо розрізняти ці явища, щоб вчасно надати рослинам необхідний догляд. Детально про це пише «Яскрава клумба». Цикл росту полуниці

Полуниця має певний цикл розвитку: навесні вона активно нарощує зелену масу і готується до цвітіння та плодоношення. Під час збору врожаю більшість ресурсів спрямовується на формування ягід. Після завершення плодоношення (у липні-серпні) кущ починає природне оновлення – старе листя жовтіє і відмирає, а коренева система закладає бруньки для наступного сезону. Тому пожовкле або виснажене листя в цей період є нормальною ознакою.

Стан кореня – найважливіше

Найважливіше – здоров’я коренів. Навіть якщо листя втратило свій вигляд, активне коріння продовжує живити рослину. Саджанці з міцною кореневою системою швидко відновлюються після посадки, і нове листя з’являється вже через 2-3 тижні. Живе та еластичне коріння – ознака якісного посадкового матеріалу.

Коли пожовтіння – ознака хвороби

Однак не все пожовтіння листя є нормою. Якщо з’являються бурі або червонуваті плями з жовтим обідком, це може свідчити про грибкові хвороби, наприклад, буру або білу плямистість. Листя вкривається плямами, краї сохнуть, нижня частина відмирає, такі симптоми вказують на розвиток інфекції. Важливо видалити уражене листя та обробити рослини фунгіцидами, щоб зупинити поширення хвороби. Для профілактики варто уникати загущення посадок, своєчасно видаляти опале листя і підтримувати мульчу в чистоті.

Бура плямистість (марсоніоз) – одна з найбільш поширених хвороб полуниці, що активізується влітку, особливо після плодоношення. Збудник зберігається в опалому листі та верхньому шарі ґрунту, а за теплої та вологої погоди швидко поширюється. Вражене листя сохне і відмирає, що послаблює рослину і погіршує закладку бруньок для майбутнього врожаю.

Від сонячних опіків грибкові ураження відрізняються за кольором і динамікою поширення: опіки – це світлі ділянки, які не збільшуються і не поширюються на нові листки, тоді як хворобливі плями темніють і з’являються на інших листках.

Іноді саджанці полуниці надходять із ягодами. Хоча це може виглядати привабливо, вживати такі ягоди не рекомендується. Під час вирощування в розплідниках застосовують захисні засоби, залишки яких можуть міститися у плодах. Крім того, ягоди відбирають сили у рослини, заважаючи їй закладати бруньки та розвивати коріння. Найкраще видалити ягоди під час посадки, щоб саджанець швидше прижився і наступного року дав добрий урожай.