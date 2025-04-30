Доктор Джеррі Кляйн, головний ветеринарний лікар Американської кінологічної спілки, зазначає, що кабачки самі по собі безпечні для собак

Гарбузи та кабачки – корисні овочі для людей, але чи можна ними годувати собак? American Kennel Club розповідає, чи можна собакам їсти гарбуз та кабачки.

Чи можна давати собаці кабачки, гарбузи та патисони

Доктор Джеррі Кляйн, головний ветеринарний лікар Американської кінологічної спілки, зазначає, що кабачки, гарбуз, патисони, цукіні самі по собі безпечні для собак, якщо ви видалите насіння та шкірку. А кабачок – це овоч, який найлегше перетравлюється собаками.

Однак важливо пам’ятати кілька основних правил:

Обирайте звичайний гарбуз. Уникайте гарбузових начинок для пирогів, тому що там присутній підсолоджувач, який може бути токсичним для собак. Давайте помірно. Попри користь, гарбуз та кабачки мають бути у помірних кількостях. Також варто проконсультуватися з ветеринаром, перш ніж додавати їх до раціону. Готуйте правильно. Собаки найлегше перетравлюють кабачки, приготовані на пару, радить доктор Кляйн. Кабачки, якими годують собак, повинні бути звичайними, без додавання масла. Також не варто годувати собаку кабачками, приправленими цибулею, сіллю та часниковою сіллю, які є токсичними для собак. Подаючи кабачки собаці, нехай вони будуть простими і не приправленими.

Також, якщо ви починаєте вводити в раціон собаки такі овочі, як патисони, починайте вводити їх повільно і проконсультуйтеся з ветеринаром. Якщо ви помітили будь-які негативні реакції, припиніть годувати собаку ними та негайно зверніться до ветеринара.