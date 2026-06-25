Амігдалін у ядрах: чи можна варити абрикосове варення з кісточками
Абрикосове варення з кісточками вважають одним із найсмачніших, адже вони надають легкого мигдального присмаку. Водночас багато господинь сумніваються, чи безпечно готувати таке варення. MisterCat розповідає, чи можна залишати кісточки у варенні.
Чи можна залишати кісточки у варенні?
Варити абрикосове варення з кісточками можна, однак найчастіше для цього використовують не цілі кісточки, а лише ядра. Їх дістають зі шкаралупи й додають до варення.
Однак ядра абрикосових кісточок містять амігдалін – природну сполуку, яка під час розщеплення може перетворюватися у ціанід. Саме тому не рекомендується вживати їх у великій кількості або використовувати для тривалого зберігання.
Багато фахівців рекомендують або повністю видаляти кісточки, або використовувати лише солодкі ядра в дуже обмеженій кількості (не більше 2–3 ядер на банку) і споживати таке варення протягом одного сезону.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google