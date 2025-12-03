Навіть якщо ви видалили цвілу частину, не варто їсти такий хліб, адже продукт все одно буде зараженим повністю

У всіх, напевно, був неприємний досвід з хлібом, коли щойно куплений продукт швидко покривається грибком. І у таких ситуаціях виникає спокуса відрізати цвілий шматок та з’їсти решту хліба. Проте так робити не варто. УНІАН розповідає, чому не варто зрізати цвіль з хліба та їсти решту.

Лікарка-дієтологиня Євгенія Розум пояснила, що якщо хліб покрився пліснявою, то єдине, що ми можемо зробити з ним – це викинути. Також не варто давати такий хліб птахам чи тваринам, бо він токсичний і для них.

Навіть якщо ви видалили цвілу частину, не варто їсти такий хліб, адже продукт все одно буде зараженим повністю, бо грибки проростають всередину.

Ну врятує випічку і термообробка – хоча висока температура вбиває бактерії, вона не впливає на спори та токсини. Тому єдине, що ви можете зробити – це просто викинути хліб, який покрився пліснявою.