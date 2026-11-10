10 та 11 листопада у Абу-Дабі проходитимуть тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії

Щоб схилити президента Росія Владіміра Путіна до завершення війни, США пропонують змінити адмінкордони областей України. Таким чином Росія могла б оголосити про повне захоплення Донеччини й Луганщини, а підконтрольні Україні міста й надалі залишилися б під її контролем.

Британський тижневик The Economist із посиланням на учасників переговорів повідомляє, що США також пропонують повернути Росію на європейський енергетичний ринок, хоча Україна та її партнери виступають проти цієї пропозиції.

Раніше американський президент Дональд Трамп анонсував, що незабаром може бути укладена масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й, можливо, всієї Європи.

Нагадаємо, що 10 та 11 листопада у Абу-Дабі проходитимуть тристоронні переговори за участі представників України, США та Росії. Це перша тристороння зустріч із лютого 2026 року.

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В опитуванні використано фото Яни Леоненко/Pexels.