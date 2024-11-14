Невибагливий на перший погляд, хом'ячок все ж має свої специфічні потреби в догляді

Хом’яки вважаються одними з найбільш чистоплотних домашніх тварин. Почистити клітку, замінити підстилку раз на кілька днів – ось і весь догляд, здається. Але ні, хом’якам теж потрібен грумінг. Ветеринарний журнал про тварин PetMD, розповідає, які процедури для чистоти і здоров’я потрібні вашому гризуну.

Чи потрібно купати хом’яка

Ні, купати хом’яка у воді з шампунем не потрібно. Хіба вам порадив ветеринар. Тоді проводьте процедуру в теплій кімнаті без протягів у теплій воді, використовуйте спеціальний шампунь і обов’язково добре висушіть тварину перед тим, як повернути в клітку.

У більшості випадків хом’ячкам достатньо пісочної ванни – вона допомагає їм почистити шерсть від шкірних виділень. Також ванночка з піску – прекрасне місце для розваг хом’яка.

Який грумінг потрібен хом’якам

Та все ж деякі процедури потрібні і цим маленьким створінням. Ось кілька пунктів, на які варто звернути увагу опікунам хом’яків. Хом’яку потрібні:

регулярне розчісування, особливо, якщо він довгошерстий;

періодичне обрізання кігтів, особливо, якщо тварина вже літня – як це зробити, підкаже ветеринар;

огляд і очищення анального отвору щонайменше раз на два тижні – калові маси можуть накопичуватися і закупорювати анальний отвір, що впливає на здоров’я хом’яка;

регулярний огляд зубів опікуном – у хом’яків зуби ростуть постійно, тому їм потрібні спеціальні іграшки, щоб їх зчісувати, також це може зробити ветеринар.

За умови правильного харчування, наявності потрібних іграшок та пісочної ванночки хом’як не потребуватиме спеціального чи тривалого грумінгу. Просто будьте уважні до нього.