Прикладом невідповідного місця для розмішення клітки з хом’яком можуть бути передпокій, підвал або гараж

Хом’ячки – крихітні та тендітні тварини, і тому для їхньої безпеки та сприятливого середовища слід добре подумати про те, де поставити їхню клітку. Animal Care Center розповідає, як знайти ідеальне місце для домашнього улюбленця та на що потрібно звертати увагу при його виборі.

Рівень шуму

Хом’яки часто сплять удень, тому затишна і спокійна атмосфера в цей період доби допоможе вашому улюбленцю не стати нервовим. Як і в людей, брак сну може вплинути на настрій та характер хом’яка. Тому найкращою для тваринки буде тиха кімната подалі від хаотичності, яка може панувати в помешканні. Хом’як, який добре відпочине, буде більш відкритим до комунікації з власниками.

Варто враховувати також те, що хом’яки мають чудовий слух і можуть розпізнавати ультразвук, що може бути досить дратівливим. Такі звуки можуть випромінюватися побутовою електронікою, наприклад, комп’ютерами чи телевізорами. Тому бажано не тримати клітку вихованця в одній кімнаті з цими предметами.

Освітлення

Ще один фактор, який дуже важливий для розкладу сну хом’яка, – освітлення. Затемнення кімнати буде корисним для здорового сну, а часте вмикання і вимикання світла – навпаки, зашкодить. Тому бажано, щоб у кімнаті, де розташовуватиметься клітка з тваринкою, світло вмикали на приблизно однакові періоди щодня – так хом’як зможе регулювати графік сну відповідно до освітлення.

Стабільна температура

Прикладом невідповідного місця для розмішення клітки з хом’яком можуть бути передпокій, підвал або гараж. Обидва ці приміщення схильні до коливань температури, які загрозливі для здоров’я тваринки. Крім того, варто тримати клітку подалі від протягів, прямих сонячних променів та кондиціонерів, а також занадто вологих приміщень, камінів і радіаторів.

Можливість доступу інших домашніх тварин до кімнати

На фоні хом’ячка навіть кіт виглядатиме як слон, тому бажано тримати цю тендітну істоту подалі від інших домашніх тварин.

Найкраще місце – спальня, але…

Найкращим приміщенням для хом’ячка у домі, що відповідає всім необхідним характеристикам, буде спальня. Проте варто не забувати турбуватися про чистоту клітки, адже це впливатиме як на ваш комфорт (неприємний запах), так і на комфорт тварини (може спричинити проблеми зі здоров’ям).

Крім того, хом’ячки люблять все жувати, тому їх потрібно забезпечувати спеціальними іграшками – інакше вони почнуть жувати клітку. І пам’ятайте, що ці тваринки шумлять уночі, що може завадити вже вашому сну.

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