Середній вік морських свинок – 5-7 років

Морські свинки можуть стати чудовими домашніми улюбленцями, але перед тим, як взяти на себе таке зобов’язання, слід дізнатися про них кілька речей. The Spruce Pets розповідає про найважливіші характеристики цих тваринок.

1. Морська свинка – довгострокове зобов’язання.

Хоч морські свинки і не живуть так довго, як коти чи собаки, вони все ще потребують багато уваги та догляду. Середній вік цих тваринок – 5-7 років, а іноді й довше, тому будьте готові доглядати їх впродовж такого періоду.

2. Морська свинка – соціальна тварина.

Морські свинки дуже соціальні, і тому найкраще почуваються в компанії інших свинок. Тримайте одностатеву пару, якщо хочете запобігти небажаному потомству. Та варто враховувати, що індивідуальні особливості тваринок можуть призвести до того, що вони не вживуться. Найкраще познайомити їх ще дітьми: тоді більше шансів на успішний союз.

Фото Supreme Foods

3. Морські свинки потребують великої клітки.

Ці тваринки потребують багато простору, і тому більшість кліток, які є на ринку, будуть замалими, особливо для пари. Ви можете зробити клітку самостійно та не боятися, що вихованці втечуть: на щастя, вони досить великого, помітного розміру і не спеціалісти з утеч.

4. Морські свинки – не найтихіші улюбленці.

Морські свинки видають характерні хрипи та свистячі звуки: особливо в очікуванні ласощів чи тоді, коли потребують уваги. Як правило, вони не надто голосні, щоб надокучати сусідам, проте ці тваринки можуть перервати ваш сон чи завадити обіду.

Фото The Spruce Pets

5. Морську свинку досить легко приручити.

На початку ці тваринки можуть бути нервовими, проте зазвичай при обережному ставленні вони легко приручаються. Обережне поводження – обов’язкове, тому діти повинні бавитися зі свинками під наглядом дорослих, хоч і навряд тваринка буде кусатися навіть маючи стрес.

6. Морські свинки потребують вітаміну С.

Це одні з небагатьох тваринок, які не можуть виробляти власний вітамін С, і тому потребують отримувати його зі свого раціону. Важливо забезпечувати улюбленця якісними, різноманітними свіжими кормами, проте можна доповнювати його вітаміном С у вигляді харчових добавок. Найкраще додавати таблетки вітаміну С у воду.

Фото The Spruce Pets

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