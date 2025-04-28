Печиво «Марія»

Варто відзначити, що під назвою «Марія» випікають печиво багато виробників, тож не всі продукти можуть бути однакової якості. На що варто звертати увагу при виборі – розповіли у матеріалі 24 Каналу.

Чому печиво «Марія» потрапило в антирейтинг

Основні претензії українського медіа, яке опублікувало статтю з посиланням на експертів, стосувались саме складу. Мовилось про високий вміст цукру, а також наявність трансжирів у продукції.

Промислові трансжири – це штучно створені жири, які додають для продовження терміну зберігання продуктів і покращення їх текстури. Утворюються промислові трансжири під час гідрогенізації, тобто коли з рідких рослинних олій отримують тверді жири.

Однак у цій же статті журналісти зазначили, що не у всьому печиву є трансжири. Відтак постає питання: як ласувати улюбленою для мільйонів українців «Марією» без шкоди для здоров’я?

На що звертати увагу при виборі печива «Марія»

Споживачам варто звертати ретельну увагу на склад печива та перевіряти наявність трансжирів. Як експеримент, журналісти 24 Каналу купили декілька упаковок товару одного з найпопулярніших виробників печива «Марія» – ТМ «Ярич». Так, у складі печива з молоком та кальцієм від цього бренду, а також із йогуртом та кокосом не знайшли небезпечної кількості трансжирів. Так само в інших смаках «Марії».

Сам виробник пояснює: у складі деяких продуктів інших брендів можлива наявність небезпечної кількості трансжирів, однак в «Ярич» строго дотримуються міжнародних стандартів якості, адже товари не лише постачаються на вітчизняні полиці, але й експортуються за кордон. Тому ця продукція є абсолютно безпечною для споживання.

«На нашому підприємстві впроваджений міжнародний стандарт IFS Food. Ми відповідально ставимось до вибору сировини та особливу увагу приділяємо відбору олійно-жирових компонентів, адже вони мають найбільший вплив на якість та безпечність готової продукції», – пояснює директор з маркетингу Кондитерської фабрики «Ярич» Дмитро Лихолет.

Крім цього, Дмитро Лихолет додає, що при виготовленні печива «Марія» торгової марки «Ярич» у складі продукції можна знайти високоолеїнову соняшникову олію, яка є абсолютно безпечною.

«Ми використовуємо високоолеїнову соняшникову олію, яка відрізняється вищим вмістом корисних мононенасичених жирів і стійкістю до окислення. Така олія не містить гідрогенізованих жирів», – наголошує Дмитро Лихолет.

Цікаво, що високоолеїнова соняшникова олія за властивостями не поступається оливковій олії. Наприклад, у її складі також є Омега-3, що сприяє зниженню холестерину в крові.

Прокоментували представники компанії і другу претензію ЗМІ щодо вмісту цукру в печиві «Марія». За їхніми словами, продукція ТМ «Ярич» виготовляється за чіткою рецептурою, відповідно кількість цукру залишається в межах норми.

В печиві «Марія» ТМ «Ярич» такий показник, як цукор, не перевищує допустиму норму, що регламентується в документах, зокрема, не перевищує норми ДСТУ, – наголошує начальниця якості Кондитерської фабрики «Ярич» Надія Шанковська.

Вона додає, що на підприємстві контроль вмісту цукру у готовій продукції здійснюється кількома методами:

рецептурний контроль – на етапі підготовки сировинної суміші контролюється точне дозування цукру;

– на етапі підготовки сировинної суміші контролюється точне дозування цукру; виробничий контроль – проводиться періодична перевірка сумішей на відповідність рецептурним показникам;

– проводиться періодична перевірка сумішей на відповідність рецептурним показникам; лабораторний контроль – визначається масова частка цукрів у готовому продукті.

Печиво «Марія» від ТМ «Ярич» безпечне також і для людей, які схильні до алергії. Цього вдається досягти завдяки контролю відсутності таких складників, як горіхи або соя.

Варто також зазначити те, що «Марія» не має «зайвих» компонентів, як-от шоколадної чи цукрової глазурі. Натомість печиво з йогуртом від ТМ «Ярич» містить натуральний сухий йогурт, а «Марія» з кокосом – справжню кокосову стружку.

Споживати відповідально

Отже, на українському ринку представлено багато виробників, які виготовляють печиво «Марія». Не все воно є безпечним як для дітей, так і для дорослих. А тому серед представлених товарів варто шукати печиво із позначкою «з соняшниковою олією». Водночас усі експерти рекомендують перед вибором продукту переглядати його склад, поживну цінність, де зазначено вміст цукру та жиру.