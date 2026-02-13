Більшість кухарів зазначають, що вони не завжди промивають пшоно

Питання промивання пшона перед приготуванням – одне з найпоширеніших серед кухарів. Багато хто вважає, що це обов’язкова процедура, але професійні кухарі пояснюють, коли та навіщо це справді варто робити, а коли можна обійтися без зайвих кроків. ТСН розповідає, чи справді потрібно промивати пшоно перед варінням.

Чи потрібно промивати пшоно перед приготуванням?

Більшість кухарів зазначають, що вони не завжди промивають пшоно. І ось чому:

Якість крупи. Виробники часто продають уже очищене пшоно, яке проходить кілька етапів оброблення. Таке зерно не має характерної гіркоти й не містить надлишку пилу. Тому якщо на пакованні зазначено «вимите» або «високий ступінь очищення», промивання можна пропустити. Гіркота. Одна з головних причин, чому пшоно треба промивати. Пшоно інколи має тонкий шар жирової плівки, що й надає цій каші неприємного присмаку. Тому промивання допомагає позбутися цієї гіркоти. Тож якщо ви не впевнені в якості крупи, її краще промити. Деякі кухарі замінюють промивання обсмаженням. Професійні кухарі інколи замість промивання, обсмажують пшоно на сковороді. Після цього крупа стає ароматнішою, а присмак гіркоти зникає.

Коли пшоно потрібно обов’язково промити перед приготуванням?

Бувають ситуації, коли пшоно все ж таки слід промити: