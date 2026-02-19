Хоча пергаментний папір ідеальний для випічки печива, є ситуації, коли він може бути не найкращим вибором

Пергаментний папір часто сприймають як обов’язковий атрибут для випікання печива, але він не завжди є єдиним або найкращим варіантом. Southern Living розповідає, чи завжди потрібно пекти печиво на пергаменті.

Що таке пергаментний папір?

Пергаментний папір – це універсальний кухонний інструмент, який спрощує процес випікання та прибирання. Він зазвичай використовується для вистилання форм для випічки або дека, запобігаючи прилипанню випічки.

Антипригарні властивості пергаментного паперу забезпечуються силіконовим покриттям. Це робить пергамент ідеальним для всіх видів випічки та приготування їжі, хоча найкраще використовувати його в духовках при температурі не вище 232 °C.

Коли не варто використовувати пергаментний папір для випічки печива?

Хоча пергаментний папір ідеальний для випічки печива, є ситуації, коли він може бути не найкращим вибором. Наприклад, у конвекційній печі вентилятор може роздувати пергаментний папір, що може порушити процес випікання легкого печива, такого як французькі макарони. У таких випадках розумним рішенням буде приклеїти кути тістом або вибрати міцний пергаментний папір або силіконові килимки. Крім того, при випіканні на високій температурі пергаментний папір може підгоріти або стати крихким.