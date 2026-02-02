Один із надійних способів перевірити готовність не за рецептом і не за часом, а по вигляду

Спечене печиво може виглядати «майже готовим», але для досягнення ідеальної текстури важливо знати точний момент, коли його варто діставати з духовки. Real Simple розповідає, як визначити готовність печива.

Як перевірити, чи готове печиво?

Один із надійних способів перевірити готовність не за рецептом і не за часом, а по вигляду. Як тільки верх печива перестає блищати, це означає, що тісто вже пропеклося та готове до виймання.

Блискуча поверхня – це в основному вологе тісто, яке відбиває світло. Коли блиск зникає, ви знаєте, що печиво готове, і його можна виймати з духовки.

Звичайно, ви можете поєднувати цей трюк з кількома іншими способами, щоб ваше печиво було завжди ідеально випеченим.