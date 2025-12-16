Твердість імбирного печива зумовлена не кухонними помилками, а такими інгредієнтами, як мед та спеції

Домашнє імбирне печиво швидко твердне, якщо зберігати його неправильно. Втім, є простий спосіб продовжити свіжість пряників без зайвих труднощів. Onet розповідає, як зберегти імбирне печиво м’яким та ароматним.

Як зберігати імбирне печиво?

Зберігати імбирне печиво слід у щільно закритій банці або бляшанці, щоб зберегти в ньому потрібний рівень вологи. Ви можете покласти на дно контейнера скибочку цілозернового хліба, скибочку яблука або його шкірку, або скибочку лимона. Цей трюк допоможе зберегти печиво м’яким та додасть йому унікального присмаку.

А безпосередньо перед святами гарною ідеєю буде покласти імбирне печиво в миску та накрити його тканиною. Це дозволить волозі з повітря рівномірно розм’якшити його. Найкраще зберігати його на кухні, де під час приготування вищий рівень вологості.