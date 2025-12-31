Таке рішення може бути не лише неефективним, а й шкідливим для вашого дому

Багато людей вважають, що повністю вимкнути опалення, якщо нікого немає дома, – це простий спосіб заощадити на рахунках. Проте таке рішення може бути не лише неефективним, а й шкідливим для вашого дому. Martha Stewart розповідає, як не помилитися.

Чому не варто повністю вимикати опалення

Фахівці з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря погоджуються, що зниження температури майже завжди є кращим кроком – як з погляду ефективності, так і безпеки – порівняно з повним вимкненням опалення.

«Хоча ви й економите енергію, знижуючи температуру, повне вимкнення системи може призвести до надмірної втрати тепла у вашому будинку, що може вимагати значного стрибка енергії для повторного розігріву всього приміщення, коли ви повернетеся», – каже експерт з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря Браян Вайт.

Вайт зазначає, що оптимальним є встановлення термостата на 7-10 градусів назад. Це допоможе забезпечити належну циркуляцію повітря у вашому будинку та підтримувати рівномірну вологість.

Три ризики повного відключення опалення

Замерзлі труби

Коли температура опускається нижче нуля, вода в трубах може замерзнути і розширитися, що часто призводить до розриву труб і дорогого ремонту.

Утворення цвілі та вологи

Повне вимкнення опалення може призвести до надлишку вологи та конденсату, що спричиняє появу цвілі та грибка. Будинки, які щільно закриті та ізольовані, особливо схильні до цього, оскільки повітря не циркулює достатньо, щоб висушити поверхні.

Скорочення терміну експлуатації системи

Повторне нагрівання повністю охолодженого будинку є складним завданням, особливо для старих теплових помп. Це може навіть скоротити їх термін експлуатації, оскільки система має працювати інтенсивніше.