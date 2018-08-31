Суспільство
фото Frank McKenna
Чи візьмуть тебе у перший клас?
Тест на право сісти за партуНазарій Тузяк, Олександра Баландюх, сьогодні9170
фото Frank McKenna
Напередодні першого вересня ZAXID.NET пропонує перевірити себе на готовність піти в школу. Набір до перших класів цього року проводився без співбесід і тестів, однак для виживання у школі першокласникам потрібно володіти елементарними фізичними та інтелектуальними навичками.
На основі реальних порад психологів ми створили невеликий тест, який дозволяє швидко визначити рівень власної підготовки до навчання. Щоправда його результат ще не гарантує, що життя у школі виявиться безтурботним.
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