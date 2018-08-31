Чи візьмуть тебе у перший клас?

Напередодні першого вересня ZAXID.NET пропонує перевірити себе на готовність піти в школу. Набір до перших класів цього року проводився без співбесід і тестів, однак для виживання у школі першокласникам потрібно володіти елементарними фізичними та інтелектуальними навичками.

На основі реальних порад психологів ми створили невеликий тест, який дозволяє швидко визначити рівень власної підготовки до навчання. Щоправда його результат ще не гарантує, що життя у школі виявиться безтурботним.