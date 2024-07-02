Якщо питання про те, чи є у котів коліна, не дає вам спати, відповідь має вас втішити

У світі точиться вічна суперечка – чи є у котів коліна, чи, може, це лікті? Фізична терапевтка Наташа Буй, яка працює з котами, відкриває секрет котячої анатомії в журналі про домашніх тварин DailyPaws.

Що у котів – коліна чи лікті?

Люди ходять на двох ногах, частиною яких є коліна. Коти ходять на чотирьох лапах. Тож, можливо, у котів є аж чотири коліна?

На різних парах лап, говорить Наташа Буй, у котів різні суглоби. На передніх – шарнірні, а на задніх – суглоб із колінною чашечкою. Отже, якщо ви сперечаєтесь з друзями про те, чи мають коти коліна, а чи лікті, обидві відповіді правильні. На передніх лапах у котів – лікті, на задніх – коліна.

Чи схожі котячі коліна на людські?

І так, і ні, говорить котяча фізична терапевтка. Котячі коліна дуже схожі на людські, але сильно відрізняється кут між котячим коліном і стегном. До слова, він різниться не лише у котів і людей, а й у котів різних порід. Наприклад, у таких порід, як мейн-кун, він більш гострий, через що у котиків цієї породи можуть бути ортопедичні проблеми.

Як зберегти здоров’я котячих колін

З різних причин – через травми, вік, вагу, захворювання тощо – у котів можуть виникати проблеми із колінними суглобами. Часом їх діагностують навіть у шестимісячних кошенят.

Щоб колінця вашого кота були якомога довше гнучкими і здоровими, передусім дотримуйтесь цих трьох простих правил: