Для диких котів навичка майстерно стрибати є запорукою виживання, для домашніх, часом, - теж

Переважно котики люблять ніжитись на сонечку або спати на чомусь м’якому і теплому. Та коли доходить до дій, гени їхніх диких пращурів дають про себе знати. Як високо можуть стрибати коти і як вони це роблять, розповідає журнал про тварин DailyPaws.

Як високо можуть стрибати коти

Науковці вважають, що усі домашні коти походять від північно-африканських або близькосхідних диких котів. Ці тварини лазили по деревах і навичка високо стрибнути до гілки заради безпеки була для них необхідною для виживання.

Домашні коти мають ту ж анатомічну будову. Тож вони здатні зробити стрибок з місця на висоту до 2,5 метрів, що у 5-6 разів більше довжини їхнього тіла. У довжину – приблизно так само. Вражає?

Як коти стрибають

У тілі кота є 500 м’язів. І кіт використовує їх всі, коли стрибає. Допомагають їм довгі м’язі передніх лап та «кутові» задні лапи – так приземлення виходить м’якшим.

Окрім того, задні лапи котика задають напрям руху і допомагають триматися в цьому напрямку, а довші передні – швидше досягнути цілі. Утримувати стабільність під час приземлення допомагають також кігті і подушечки на лапках.

Гнучка спина, у якій близько 30 кісточок, і хвіст із 23-ма допомагають змінювати напрям у стрибку, аби відкоригувати приземлення. Загалом же в маленькому котячому тілі є понад 200 кісток, що допомагають йому бути гнучким і рухливим.

І не треба забувати вуса або вібриси, що допомагають вашому котику орієнтуватися в просторі.

Тож, мабуть, не дивно, що в помешканні немає місць нагорі, що недоступні для вашого кота.

Які породи найбільш майстерні у стрибках

Звісно, манчкін із короткими лапками не стрибне так високо або далеко як звичайний кіт. Та є серед порід котів такі, що просто вражають відстанню і майстерністю своїх стрибків. Це такі породи: