21 червня ведучий ZAXID.NET Андрій Дрозда розповість про методи, якими у нас проводять мобілізацію.

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Місцева влада в Івано-Франківській області вигадала новий спосіб виконати план з мобілізації військовозобов'язаних. Нововведення полягає в тому, що чоловіки від 18 до 59 років не можуть без дозволу ТЦК планово лягти на лікування у медичний заклад. ТЦК – це територіальний центр комплектації, нова назва військкоматів. Тобто спочатку військовозобов'язаний пацієнт має отримати погодження свого ТЦК, а тоді йому дозволять лягти на операцію з видалення грижі чи заміни клапана у серці. Про невідкладних хворих лікарі мають повідомляти якнайшвидше.

Причиною таких обмежень влада називає наказ про проведення загальної мобілізації, який в Івано-Франківській області підписали 13 червня. Тобто минув тиждень від початку мобілізації й військовозобов'язаних вирішили додатково стимулювати з'явитися у ТЦК. Очевидно, що інші методи не дуже працюють.

У коментарях під цією новиною рівень обурення, звісно, зашкалює. Тут вам і порівняння з Росією, де в ході мобілізації погрожували забороною реєструвати бізнес, керувати автомобілем та іншими обмеженнями. Всі ті заборони не спрацювали, на болотах все одно тягнуть в'язнів на фронт. А в нас люди одразу згадали про свої конституційні права. Зокрема, статтю 49: «Кожен має право на охорону здоров'я і медичну допомогу».

Але забудьте про Конституцію і лозунги про «європейську правову державу». В Україні діє правовий режим воєнного стану, який деякі чиновники трактують як можливість робити все, що їм заманеться. Зокрема, обмежувати конституційні права і свободи громадян. Хоча війна – це взагалі час обмеженого вибору. І слово «військовозобов'язаний» означає обов’язок захищати свою країну, а не право від цього обов'язку ухилятися.

Черги добровольців до військкоматів давно зникли, а велика війна потребує залученості все більшої кількості людей. Наших захисників, які понад рік не вилазять з траншей на передовій і зазнають втрат, хтось має замінити. Тож повістки вимушено вручають на блокпостах, на вулиці, в громадських місцях і в транспорті.

Своєю чергою ухилянти створили спеціальні телеграм-канали, які допомагають уникнути патрулів. Такі групи є в кожному місті, часом там сотні тисяч підписників. Там же публікують відео сутичок між працівниками військкоматів і цивільними. Нещодавно в соцмережах поширили кадри з міста Рені на Одещині. Представники військкомату з'явилися на місцевому ринку і почали стріляти нібито при спробі затримати чоловіка. Офіційна позиція ТЦК звучить так: «З метою зупинки групового тиску на військовослужбовців, один з них здійснив постріл в повітря зі стартового пістолета в громадському місці». Триває слідство.

Однак повернемось до обмеження чоловікам Прикарпаття користуватися медичними послугами. Як ви вважаєте, чи працюватиме такий метод заохочення до мобілізації? Чи виконають місцеві ТЦК і військові адміністрації плани з кількості мобілізованих? І ще важливе питання, якою буде якість цих мобілізованих?

Маю припущення, як саме працюватиме інновація прикарпатських чиновників. Вона позитивно вплине на наповнення кишень корумпованих «воєнкомів», які й так сьогодні переживають пік своєї кар'єри, а також на тіньові доходи недобросовісних медиків. Я запитав у фахівців охорони здоров'я про реальну ситуацію і почув таку думку: «Раніше платили три тисячі умовних одиниць, щоб уникнути мобілізації, а тепер платитимуть п'ять тисяч». От вам і весь ефект. До слова, після перемоги перевірте марки автомобілів, на яких їздять керівники ТЦК і їхні родичі.

Взагалі нашим чоловікам зараз корисно відвідувати лікарні. Там ви побачите величезну кількість поранених ветеранів. У когось немає ноги, а в когось – руки. Може це вас ще більше налякає, а можливо нагадає про ціну, яку ми платимо за існування України без ворожої окупації. І нагадає про те, що навіть люди колись закінчуються.