Працівнику військкомату загрожує до семи років ув'язнення

В одеському місті Рені співробітник військкомату вистрілив у повітря, посварившись з чоловіком під час вручення повістки. Правоохоронці розпочали розслідування через стрілянину у громадському місці, повідомили у понеділок, 19 червня, у прес-службі поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, вранці 18 червня між двома працівниками місцевого військкомату та місцевим мешканцем виник конфлікт через вручення повістки. Через сварку один із військових вистрілив у повітря зі стартового пістолета.

«Подію, що сталася 18 червня вранці, кваліфіковано як хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень», – повідомили у прес-служби Одеської поліції.

На відео, опублікованому очевидцями, видно, що працівники військкомату перебували в районі місцевого ринку, де перебуває багато людей.

Поліція встановила фігурантів події та проводить слідчі дії. У співробітників військкомату вилучили зброю та стріляну гільзу. Триває розслідування за ч. 4. ст. 296 ККУ (хуліганство). Чоловіку, який здійснив постріл, загрожує до семи років позбавлення волі.