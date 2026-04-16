Ущільнювач холодильника швидко накопичує бруд, залишки їжі та вологу, що може призводити не лише до неприємного запаху, а й до погіршення роботи техніки. Щоб гумка щільно прилягала і не втрачала своїх властивостей, її потрібно регулярно очищати. Portal 6 розповідає, чим почистити ущільнювач холодильника. Як правильно почистити ущільнювач? Використайте нейтральний мийний засіб. Він підходить для регулярного догляду. Просто розведіть у воді невелику кількість мийного засобу та нанесіть розчин м’якою губкою на ущільнювач. Білий оцет. Він допомагає знищити грибки та бактерії. Змішайте з водою в рівних частинах, нанесіть на гуму та залиште на кілька хвилин. потім протріть вологою ганчіркою. Харчова сода. Коли на ущільнювачі з’являються стійкіші плями, вам допоможе сода. Зробіть пасту з водою, нанесіть її на уражену ділянку та обережно потріть. Під час очищення уникайте абразивних засобів, адже вони можуть пошкодити матеріал ущільнювача.

