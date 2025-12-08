Домашні методи не завжди безпечні

Багато популярних порад про «натуральні» добрива насправді не лише не допомагають, а можуть повністю зіпсувати вазони. Домашні методи не завжди безпечні, тому використовувати їх без розуміння дії небажано. Що краще не давати як підживлення вазонам, пише «24 Канал».

Чим не можна підживлювати кімнатні рослини

Яєчна шкаралупа. Шкаралупа на 95% складається з карбонату кальцію, фактично з крейди. Рослини потребують кальцію у мінімальних кількостях, а деякі види (наприклад, азалії та фіалки) взагалі не переносять його надлишок. Таке «добриво» різко залужує ґрунт, що шкодить культурам, які ростуть у слабокислих або нейтральних субстратах.

Чай і кавова гуща. Ці органічні залишки часто подають як універсальне підживлення, але в надмірній кількості вони змінюють кислотність землі та створюють щільну кірку на поверхні. Така плівка блокує доступ повітря до коренів, провокує застій вологи та розвиток кореневої гнилі. Закислений ґрунт підходить далеко не всім кімнатним видам.

Цукор. Цукор інколи рекомендують для підтримки зрізаних квітів, але у вазонах він абсолютно не працює як добриво. Ба більше, він може викликати активний розвиток грибків і погіршення якості ґрунту, що негативно впливає на кореневу систему.