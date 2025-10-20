Оливкова олія Extra Virgin містить антиоксидантні сполуки, які допомагають боротися із запаленням та різноманітними хворобами

Оливкова олія Extra Virgin (першого віджиму) містить антиоксидантні сполуки, які допомагають боротися із запаленням та різноманітними хворобами, повідомила Verywellhealth дієтологиня Елізабет Барнс, і розповіла про вплив цієї олії на здоров’я.

Харчова цінність оливкової олії Extra Virgin

1 ст. л оливкової олії містить 120 калорій та 14 г жиру.

Жири в оливковій олії екстракласу здебільшого є мононенасиченими (корисними), вона також містить деякі насичені жири, близько 2 г на столову ложку.

Кожна столова ложка оливкової олії екстракласу містить 21% рекомендованої добової норми жирів та 10% рекомендованої добової норми насичених жирів, тому важливо не вживати забагато оливкової олії.

Ця олія корисна для здоров'я завдяки антиоксидантним сполукам фенолам, які борються із запаленням в організмі.

Чим оливкова олія Extra Virgin корисна для здоров’я

Підтримує здоров’я серця. Вживання оливкової олії Extra Virgin може знизити ризик серцевих захворювань. Тож експертка радить замінити нездорові жири, скажімо, вершкове масло, здоровішими жирами, такими як оливкова олія. Одне дослідження показало, що люди, які щодня вживали 4 ст. л оливкової олії, мали на 30% менший ризик розвитку серцевих захворювань, ніж ті, хто дотримувався дієти з низьким вмістом жиру. Оливкова олія першого віджиму допомагає знизити кров’яний тиск, який є значним фактором ризику серцевих захворювань.

Збільшує щільність кісток.Вживання оливкової олії сприяє збільшенню щільності кісток. Невелике дослідження показало, що жінки, які споживали понад 20 мл оливкової олії щодня (трохи більше однієї столової ложки), мали вищий рівень щільності кісток, ніж ті, що споживали її менше.

Зберігає здоров'я шкіри. Оливкова олія екстракласу має багато переваг для шкіри, включаючи зволоження, очищення та боротьбу з ознаками старіння. Вона також має протизапальні властивості, але її не можна використовувати для лікування таких захворювань, як екзема чи акне без консультації з лікарем.

Підтримує здоров'я мозку. Ця олія допомагає запобігти деменції. Широке дослідження, в якому взяли участь понад 90 000 американців, показало: люди, які щодня вживали більше половини столової ложки оливкової олії, мали на 28% менший ризик померти від деменції, ніж ті, хто рідко або ніколи не вживав оливкову олію.

Знижує ризик виникнення раку. Доведено, що оливкова олія першого віджиму знижує ризик багатьох видів раку, включаючи колоректальний рак та рак молочної залози, але вона не лікує ці захворювання.

Профілактика діабету. Регулярне вживання оливкової олії першого віджиму пов'язане зі зниженням маси тіла, що може знизити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу.

Чи можна пити оливкову олію?

Більшість досліджень, що вивчають вплив оливкової олії першого віджиму, оцінюють її як частину загального раціону, а не як окрему чи харчову добавку. Включення олії у раціон (приготування їжі з нею, використання її в заправках та маринадах) може принести користь, але нема доведених причин пити оливкову олію, каже дієтологиня.

Кому ризиковано вживати оливкову олію?

Оливкова олія першого віджиму загалом вважається безпечною. Але є люди, яким споживати її не варто. Дієтологиня назвала деякі перестороги:

Алергія. Як і будь-який інший продукт, вона може викликати алергію.

Як і будь-який інший продукт, вона може викликати алергію. Калорії та жир. Вона містить високий вміст калорій та жиру, тож не варто споживати її надто багато.

Вона містить високий вміст калорій та жиру, тож не варто споживати її надто багато. Хронічні захворювання. Перед зміною раціону завжди корисно буде поговорити зі своїм лікарем, особливо якщо є хронічні захворювання, такі як хвороби серця або діабет.

Ввести оливкову олію першого віджиму у раціон дуже просто, каже дієтологиня Елізабет Барнс. Її можна додавати до супів, рагу, або збризнути нею готові страви з пасти, чи використовувати замість інших олій або вершкового масла у випічці.