Бузок навесні активно росте та формує бутони, тому потребує достатньої кількості поживних речовин. Саме в цей період закладається майбутнє цвітіння. Якщо рослині бракує живлення, квітів буде менше, а сам кущ може виглядати ослабленим. Чим підживити, пише Notatka.

Коли підживлювати

Найкращий час для підживлення – початок весни, коли ґрунт уже відтанув і трохи прогрівся. Важливо внести добрива до початку активного цвітіння. Запізнення може зменшити ефект або вплинути на якість бутонів.

Чим підживлювати бузок

Для гарного розвитку бузку потрібні основні елементи: азот, фосфор і калій. Азот стимулює ріст пагонів і листя, фосфор сприяє утворенню бутонів, а калій підсилює цвітіння і стійкість рослини.

Добре підходять органічні добрива, зокрема компост або перегній, які покращують структуру ґрунту. Також ефективними є комплексні мінеральні суміші з балансом поживних речовин.

Як правильно підживлювати:

Перед внесенням добрив розпушіть ґрунт навколо куща, щоб покращити доступ повітря і вологи до коренів. Внесіть органічне добриво рівномірно навколо рослини. Додайте мінеральне підживлення відповідно до рекомендацій щодо дозування. Після цього замульчуйте ґрунт, щоб зберегти вологу і захистити коріння.

Корисні поради

Не перевищуйте кількість добрив, адже надлишок може нашкодити рослині. Регулярно поливайте бузок у суху погоду. Також не забувайте про обрізку, адже вона допомагає формувати кущ і стимулює рясніше цвітіння.