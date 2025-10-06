Урожайність часнику значною мірою залежить від правильного підживлення

Щоб часник дав рясний урожай, його необхідно не лише вчасно висадити та правильно доглядати, а й грамотно підживлювати. Багато досвідчених городників вже давно користуються перевіреним засобом, який не потребує складних інгредієнтів і водночас забезпечує активне зростання рослини. Про нього пише Prostoway.

Як зробити розчин

Для приготування добрива необхідно розчинити у відрі води 10 грамів сухих дріжджів. До отриманого розчину додають приблизно 500 грамів деревної золи та 6 столових ложок звичайного цукру. Всі складники ретельно перемішують, щоб утворилася однорідна суміш.

Наступний етап – додавання півлітрової банки курячого посліду. Це джерело азоту, який потрібен часнику на етапі активного росту. Після цього суміш залишають у теплому місці для бродіння на п’ять годин. За цей час відбувається активізація дріжджових культур, що сприяють підвищенню біологічної активності ґрунту.

Після закінчення процесу бродіння отриману рідину проціджують та розбавляють чистою водою у співвідношенні один до десяти. Поливати часник таким розчином варто на початку літа, коли рослина набирає силу та формує головки.