Осіння посадка озимого часнику – важливий етап для тих, хто хоче отримати якісний врожай наступного року. Щоб часник добре вкорінився і витримав зимові умови, важливо дотриматися термінів і врахувати погодні умови. Окрім цього, слід правильно обрати місце для посадки та підготувати грядку. Детальніше про це пише «Агронавт».

Оптимальний період для висаджування озимого часнику – з кінця вересня до середини жовтня. У цей час температура ґрунту має триматися в межах 10-15 °C, але ще не бути мінусовою. Важливо встигнути до стійких морозів, зазвичай це за 35-45 днів до їх настання.

Сприятливі дні для посадки озимого часнику у жовтні – це 4, 18-23, 29 і 30 число. Саме в ці дати, за місячним календарем від «Зеленої садиби», висаджування часнику буде найбільш ефективним. Посадка в сприятливий період сприяє кращому укоріненню рослин і майбутньому врожаю.