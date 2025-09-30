Вже час садити озимий часник: коли найкращі для цього дні у жовтні 2025 року
Осіння посадка озимого часнику – важливий етап для тих, хто хоче отримати якісний врожай наступного року. Щоб часник добре вкорінився і витримав зимові умови, важливо дотриматися термінів і врахувати погодні умови. Окрім цього, слід правильно обрати місце для посадки та підготувати грядку. Детальніше про це пише «Агронавт».
Коли садити часник ужовтні
Оптимальний період для висаджування озимого часнику – з кінця вересня до середини жовтня. У цей час температура ґрунту має триматися в межах 10-15 °C, але ще не бути мінусовою. Важливо встигнути до стійких морозів, зазвичай це за 35-45 днів до їх настання.
Сприятливі дні для посадки озимого часнику у жовтні – це 4, 18-23, 29 і 30 число. Саме в ці дати, за місячним календарем від «Зеленої садиби», висаджування часнику буде найбільш ефективним. Посадка в сприятливий період сприяє кращому укоріненню рослин і майбутньому врожаю.
Як і де садити часник
Для гарного врожаю обирайте ділянки, де раніше росли гарбузи, капуста, картопля чи баштанні культури. Відкрите, добре освітлене місце – обов’язкова умова: у тіні часникові головки формуються слабко.
Зубчики садять у борозни глибиною до 10 см. Відстань між рядами – 20-25 см, а між самими зубцями – 10-15 см, залежно від їхнього розміру.