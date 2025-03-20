Основним компонентом, який допомагає газону відновитися після зими, є азот

Правильне підживлення газону навесні допомагає відновити його після зимового періоду і створити ідеальні умови для зростання. Збалансовані добрива забезпечують газону все необхідне для активного розвитку, а своєчасне внесення добрив дозволяє уникнути дефіциту мікроелементів, покращити схожість насіння та зміцнити кореневу систему. Чим підживити газон і як правильно це зробити, пише Аgrovinn.

Які добрива найкраще використовувати для газону навесні

Основним компонентом, який допомагає газону відновитися після зими, є азот. Він стимулює ріст і розвиток трав, сприяє насиченому зеленому кольору та підтримує фотосинтез. Для весняного підживлення газону найбільше підходять азотні добрива, такі як сульфат амонію, сечовина, аміачна селітра або нітроамофоска (до 30 г/м²). Якщо ж ви тільки плануєте засаджувати новий газон, варто використовувати комплексні добрива, наприклад, Yara Mila Complex 12-11-18, що забезпечить всі необхідні мікроелементи для здорового росту трав.

Коли найкраще підживлювати газон

Оптимальний час для першого підживлення газону – це кінець березня або початок квітня, коли сніг уже зійшов, а температура ґрунту прогрілася до 10-12°C. Важливо завершити внесення добрив до того, як почнуться активні весняні дощі. Через 4-6 тижнів, на початку травня, можна провести повторне підживлення для підтримки активного росту трави.

Як правильно вносити добрива

При внесенні добрив слід пам’ятати про важливість поливу. Найкраще після внесення добрив на газон провести легкий полив або розкинути добрива перед дощем, щоб вони краще розчинялися в ґрунті. Дотримуйтеся рекомендованої норми, для азотних добрив – 20-60 г на 1 м². Дотримання цих норм допоможе забезпечити газон усіма необхідними елементами без ризику надлишкового вмісту добрив, що може нашкодити рослинам.