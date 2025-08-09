Регулярне підживлення сприяє зміцненню кореневої системи

Для того щоб троянди радували вас пишним і тривалим цвітінням, їм необхідне регулярне внесення добрив, які містять фосфор, калій і азот. Проте важливо дотримуватись балансу: надлишок азоту може зробити рослину більш вразливою до хвороб. Чим підживити троянди у серпні, пише «24 Канал».

Фахівці рекомендують підживлювати троянди кілька разів протягом сезону, починаючи з весни й до кінця серпня. У цей період використовують рідкі або гранульовані суміші, а також мікроелементи, які покращують загальний стан рослин.

Регулярне підживлення сприяє зміцненню кореневої системи, активному росту пагонів, формуванню великої кількості бутонів та насиченому кольору листя і квітів. Троянда – рослина з особливими вимогами до догляду, але дотримуючись кількох простих правил, можна зберегти її декоративність протягом усього сезону.

Для гарного цвітіння обов’язково вносіть фосфорні добрива, що активізують утворення бутонів і укріплюють коріння. Калій відповідає за формування квіток, а азот стимулює ріст листя. Утім, з азотними добривами потрібно бути обережними, надмірна доза послаблює імунітет рослини.

Окрім основних елементів, трояндам потрібні й мікроелементи: бор, магній, залізо та марганець. Вони покращують забарвлення листя, підтримують стійкість до захворювань і загартовують рослину.

Підживлення варто проводити щомісяця до кінця серпня. У вересні добрива вже не вносять, рослина готується до зимового відпочинку.

Найефективнішим варіантом вважається добриво зі співвідношенням NPK (азот:фосфор:калій) 3:1:2. Його можна застосовувати як у рідкому вигляді, так і у вигляді гранул. Рідкі форми швидше засвоюються, а гранульовані діють поступово. Під час внесення добрив важливо відступити приблизно 15 см від основи стебла, щоб уникнути опіків. Після підживлення обов’язково полийте кущ.

Для тих, хто віддає перевагу натуральним засобам, підійде настій із бур’янів. Наріжте зелень, додайте кілька ложок кальцинованої соди, залийте водою й дайте суміші перебродити. Після проціджування розчин розводять водою у пропорції 3:10 і вносять під кущі.

Ще один ефективний рецепт: розчиніть 15 г суперфосфату й 16 г монофосфату калію у відрі води, ця суміш чудово живить рослини та зміцнює їх перед періодом спокою.