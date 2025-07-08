У липні азотні добрива краще не використовувати

Липень у розарії – це не кінець, а пауза між двома хвилями краси. Після рясного першого цвітіння троянди потребують відновлення та підтримки, щоб вдруге потішити вас пишними бутонами. Саме на початку місяця закладається основа майбутнього цвітіння. Чим підживити квіти, пише Pixel.

Основне завдання на цьому етапі – не стимулювати ріст зеленої маси, а забезпечити троянди фосфором і калієм. У липні азотні добрива краще не використовувати, оскільки вони провокують ріст слабких пагонів, які можуть не зацвісти, а також сприяють поширенню хвороб і шкідників.

Фосфор відповідає за формування кореневої системи та квіткових бруньок. Калій покращує стійкість до спеки, зміцнює стебла та впливає на розмір і яскравість квітів. Саме ці два елементи є ключовими для продовження цвітіння.

Для підживлення троянд у липні підійдуть такі варіанти:

монофосфат калію (монокалійфосфат) – швидкодіючий, водорозчинний засіб без азоту. Розчиняється у воді (10-15 г на 10 л) і вноситься під корінь;

суміш суперфосфату та сульфату калію – перевірений варіант. Суперфосфат краще попередньо настояти в гарячій воді для кращого розчинення;

комплексні добрива для троянд або квітучих рослин, позначені формулою NPK, де вміст фосфору і калію (P і K) вищий, ніж азоту (N). Наприклад: 5-15-30.

Підживлення слід проводити лише на вологому ґрунті. Спочатку рослину добре поливають звичайною водою, а через 1-2 години вносять добриво. Оптимальний час для цього – ранок або вечір. Перед внесенням підживлення бажано видалити всі зів’ялі квіти, що допоможе стимулювати утворення нових бутонів.

Регулярний і правильний догляд у цей період допоможе забезпечити друге тривале та рясне цвітіння, яке триватиме до осені.