У період активного цвітіння, особливо в липні, кущі троянд стають особливо вразливими

Чорна плямистість – одна з найпоширеніших хвороб, яка загрожує трояндам у літній період. Її викликає грибок, що призводить до утворення темних плям на листках. Згодом листя жовкне та опадає, а рослина слабшає й втрачає декоративність. У період активного цвітіння, особливо в липні, кущі троянд стають особливо вразливими до цієї недуги. Як з нею боротись, пише «24 Канал».

Звісно, існують перевірені методи боротьби з хворобою – від хімічних засобів до обрізки пошкодженого листя. Проте є один простий, екологічно чистий спосіб, який стає дедалі популярнішим серед досвідчених садівників.

Поруч із трояндами варто посадити пахучу шавлію. Ця рослина має природні захисні властивості, які допомагають стримувати розвиток грибкових інфекцій. Шавлія не лише зміцнює імунітет троянд, а й відлякує шкідників, створюючи сприятливе середовище для росту квітів.

Метод підсаджування – це висадження однієї рослини поруч з іншою задля отримання взаємної користі. У цьому випадку шавлія слугує своєрідним природним щитом для троянд. До того ж вона гармонійно вписується в ландшафт та не порушує естетику клумби.

Однак варто пам’ятати: хоч шавлія і витривала, у регіонах із суворими зимами її краще прикривати або пересаджувати в тепліші умови на період холодів.