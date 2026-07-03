Прошуто є традиційним італійським продуктом, тоді як хамон з Іспанії

Хамон і прошуто часто плутають, адже обидва продукти виготовляють зі свинячого стегна шляхом історичного принципу консервації за допомогою солі та часу. Проте вони відрізняються країною походження та деякими особливостями. ТСН розповідає, у чому різниця між хамоном та прошуто.

Звідки походять хамон і прошуто?

Прошуто є традиційним італійським продуктом, тоді як хамон з Іспанії.

Прошуто виготовляють винятково в межах Італії, використовуючи для класичних видів білі породи свиней. Тварин вирощують на спеціальній дієті, яка складається з зернових культур, кукурудзи та сироватки, що залишається після виробництва сиру пармезан, завдяки чому м’ясо стає дуже ніжним і помірно жирним.

Хамон має зовсім іншу класифікацію, яка суворо залежить від генетики. Більш доступний варіант виготовляють теж із білих свиней, але більш унікальний хамон роблять із чорної іберської породи. Найцінніші тварини живуть на вільному випасі в дубових лісах та харчують виключно жолудями. Вони насичують м’яса особливим горіховим присмаком і створюють природну мармурову текстуру, де жир проникає всередину м’язових волокон.

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Чим відрізняється спосіб приготування?

Технологічні процеси в Італії та Іспанії доволі сильно відрізняють, що теж впливає на рівень вологості та щільність кінцевого продукту. В Італії майстри намагаються зберегти в прошуто якнайбільше природної м’якості, тому стегно перед в’яленням піддають помірному пресуванню. Процес дозрівання відбувається в умовах контрольованого вологого клімату і триває від 9 до 24 місяців, водночас використовується відносно невелика кількість солі.

А іспанський хамон витримують у сухих гірських погребах набагато довше, і для елітних сортів цей термін може досягати 48 місяців. Окіст піддають інтенсивному засолюванню, під час якого м’ясо активно втрачає вологу під впливом сухого повітря, стає темнішим та набуває високої щільності та волокнистості.

Яка різниця у смаку?

Прошуто має ніжну текстуру та м’який, тонкий солодкаво-солоний смак. Хамон, навпаки, вирізняється насиченим темно-бордовим або рубіновим кольором. Смак хамону дуже інтенсивний, концентрований і солоний, з чіткими нотками дубової кори та в’яленого м’яса.