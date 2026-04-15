Смак не втратиться: 5 простих альтернатив картоплі для різних страв
До теми
Картопля є одним із найпопулярніших інгредієнтів, але іноді її хочеться або потрібно замінити. Це можна зробити без втрати смаку – достатньо підібрати правильні продукти залежно від страви. УНІАН розповідає, чим можна замінити картоплю.
Чим можна замінити картоплю?
- Батат. Його часто використовують замість картоплі. Він має ніжний смак і підходить для пюре, запіканок або гарніру.
- Топінамбур. Його можна використовувати, якщо ви не знаєте, чим замінити картоплю в салатах. Також топінамбур можна просто посмажити з часником, цибулею або грибами – і у вас вийде смачний замінник смаженої картоплі.
- Гарбуз. Він додасть особливого аромату і м’якості вашій страві. Особливо добре підходить для супів і пюре.
- Цвітна капуста. Вона додасть стравам цікаву текстуру і робить їх легшими. Її можна використовувати як у супах, так і для приготування пюре.
- Корінь пастернаку. Він має схожі характеристики та смак. Його можна використовувати, як заміну картоплі в борщі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter