Коли картопля буде підготовлена, потрібно звернути увагу на процес смаження, адже він теж має свої правила

Під час смаження картоплі ми часто використовуємо забагато олії, яка залишається не лише на сковорідці, а й у готовій страві. Щоб зменшити її кількість, потрібно використати кілька простих лайфгаків, які дозволять досягти ідеальної скоринки. Pixel Inform розповідає, як посмажити картоплю без великої кількості олії.

Попередня підготовка картоплі

Перед смаженням важливо видалити зайвий крохмаль – саме він зазвичай склеює скибочки між собою, перетворюючи картоплю на безформну масу.

Промивання. Нарізану картоплю слід ретельно промити під холодною водою. Міняйте воду, доки вона не стане прозорою. Просушування. Після промивання обов’язково викладіть картоплю на паперовий або чистий кухонний рушник та ретельно просушіть.

Ці прості кроки кардинально змінять текстуру смаженої картоплі.

Як правильно смажити картоплю?

Коли картопля буде підготовлена, потрібно звернути увагу на процес смаження, адже він теж має свої правила. Найважливіше – правильна температура поверхні сковорідки. Вона має бути добре розігрітою, і лише на розпечену поверхню слід додавати олію. Однієї столової ложки буде достатньо для сковорідки середнього розміру. Коли олія розігріється, викладіть картоплю в один шар. Якщо скибочки лежатимуть одна на одній, вони почнуть паритися та тушкуватися у власному соку. Краще смажити картоплю невеликими партіями.

Після того, як ви виклали картоплю – не перемішуйте її кожні 30 секунд. Дозвольте картоплі сформувати золотисту скоринку з одного боку, і лише потім перевертайте.

Після першого перевертання ви можете накрити сковорідку кришкою на 2–3 хвилини. Пара допоможе картоплі стати м’якою всередині. Потім зніміть кришку та смажте до готовності, щоб повернути скоринці хрусткість.