Чим замінити маскарпоне у десертах: список альтернатив
До теми
Маскарпоне доволі важко знайти в магазинах
Маскарпоне – доволі популярний сир, який часто беруть для основи багатьох страв та десертів. Проте іноді його важко знайти в магазинах, і до того ж він коштує не так дешево. Vikna розповідають, чим можна замінити маскарпоне.
Чим замінити маскарпоне та коли цього робити не варто?
Якщо ви хочете зробити справжній італійський тирамісу або крем для торта, краще пошукати маскарпоне в магазинах і не шукати, чим його замінити. У маскарпоне дуже висока жирність, щонайменше 75%, і завдяки цьому ви отримаєте незабутній смак. І якщо вам важливо його зберегти, потрібно використовувати тільки маскарпоне.
Проте існують альтернативи, якщо все ж маскарпоне знайти не вдається:
- Сир рикота. Ним найчастіше замінюють маскарпоне. Має нейтральний смак, але існують солоні та копчені сорти – тому обираючи цей сир варто бути уважним. Виготовляють рикоту з сироватки з додаванням лимонної або винної кислоти.
- Крем-сир. Має вершкову м’яку текстуру і добре замінює маскарпоне.
- Сметана. Для замінити варто обирати домашню або фермерську. Своєю густотою та жирністю вона має нагадувати маскарпоне.
- Сир або сирна маса. Краще використовувати лише тоді, коли взагалі нічого схожого на маскарпоне ви не знайшли. Адже жирність цих продуктів не дуже висока – до 25%.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter