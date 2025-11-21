Маскарпоне доволі важко знайти в магазинах

Маскарпоне – доволі популярний сир, який часто беруть для основи багатьох страв та десертів. Проте іноді його важко знайти в магазинах, і до того ж він коштує не так дешево. Vikna розповідають, чим можна замінити маскарпоне.

Чим замінити маскарпоне та коли цього робити не варто?

Якщо ви хочете зробити справжній італійський тирамісу або крем для торта, краще пошукати маскарпоне в магазинах і не шукати, чим його замінити. У маскарпоне дуже висока жирність, щонайменше 75%, і завдяки цьому ви отримаєте незабутній смак. І якщо вам важливо його зберегти, потрібно використовувати тільки маскарпоне.

Проте існують альтернативи, якщо все ж маскарпоне знайти не вдається: