Потрібно всього два інгредієнти: як приготувати домашній маскарпоне
Його можна знайти в магазині, але домашній варіант виходить не менш смачним
Маскарпоне – ніжний вершковий сир, без якого не обходяться класичні італійські рецепти. Його можна знайти в магазині, але домашній варіант виходить не менш смачним. Espreso розповідає, як приготувати домашній маскарпоне.
Що вам знадобиться:
- вершки жирністю 33% – 1 літр;
- лимонний сік – 20 мл.
Покрокове приготування:
- Перелийте вершки у каструлю з товстим дном. Постійно помішуючи на середньому вогні, доведіть вершки майже до кипіння.
- Змініть каструлю з вогню, не перестаючи помішувати, додайте лимонний сік. На цьому етапі ви помітите, що почне відділятися сироватка.
- Знову поставте каструлю на плиту, на невеликому вогні проваріть ще 2-3 хвилини. Весь час потрібно помішувати суміш, адже вона має ще більше піддатися процесу коагуляції та ущільнитися.
- Зніміть каструлю з плити та залиште на 30 хвилин відстоятися.
- Встановіть над порожньою посудиною сито, викладіть у 2-4 шари марлю. Налийте вершкову суміш в сито, накрийте її плівкою в контакт та дайте охолонути до кімнатної температури.
- Зверху закрийте плівку марлею та відправте в холодильник на 15-20 годин. Після цього сир можна куштувати.
