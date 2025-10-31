фото Cheese Making Recipes

Його можна знайти в магазині, але домашній варіант виходить не менш смачним

Маскарпоне – ніжний вершковий сир, без якого не обходяться класичні італійські рецепти. Його можна знайти в магазині, але домашній варіант виходить не менш смачним. Espreso розповідає, як приготувати домашній маскарпоне. Що вам знадобиться: вершки жирністю 33% – 1 літр;

лимонний сік – 20 мл. Покрокове приготування: Перелийте вершки у каструлю з товстим дном. Постійно помішуючи на середньому вогні, доведіть вершки майже до кипіння. Змініть каструлю з вогню, не перестаючи помішувати, додайте лимонний сік. На цьому етапі ви помітите, що почне відділятися сироватка. Знову поставте каструлю на плиту, на невеликому вогні проваріть ще 2-3 хвилини. Весь час потрібно помішувати суміш, адже вона має ще більше піддатися процесу коагуляції та ущільнитися. Зніміть каструлю з плити та залиште на 30 хвилин відстоятися. Встановіть над порожньою посудиною сито, викладіть у 2-4 шари марлю. Налийте вершкову суміш в сито, накрийте її плівкою в контакт та дайте охолонути до кімнатної температури. Зверху закрийте плівку марлею та відправте в холодильник на 15-20 годин. Після цього сир можна куштувати.

