Спочатку розділіть яйця на білки та жовтки. Білки потрібно збити з дрібкою солі. Коли вони вже достатньо добре будуть збиті, порційно додайте цукор. Продовжуйте працювати міксером. Саме в цьому криється увесь секрет, адже якщо у вас вийде правильно та якісно збити білки, тоді соди чи розпушувача не буде потрібно.