Не треба ні соди, ні розпушувача: як приготувати пухкий маковий бісквіт
Приготування макового бісквіта без соди та розпушувача вимагає добре збитих яєць та уважного підходу. News24 розповідає, як приготувати маковий бісквіт.
Що вам знадобиться:
- яйця – 6 шт.;
- цукор – 120 г;
- борошно – 6 ст.л.;
- масло – 100 г;
- мак – 100 г;
- сіль – дрібка.
Покрокова інструкція:
Спочатку розділіть яйця на білки та жовтки. Білки потрібно збити з дрібкою солі. Коли вони вже достатньо добре будуть збиті, порційно додайте цукор. Продовжуйте працювати міксером. Саме в цьому криється увесь секрет, адже якщо у вас вийде правильно та якісно збити білки, тоді соди чи розпушувача не буде потрібно.
Далі потрібно додавати по одному жовтку до білкової маси. Весь цей час потрібно продовжувати збивати. І в останню чергу порційно введіть мак та борошно в масу.
Форму для бісквіта вистеліть пергаментом. Вилийте тісто та поставте випікатись у духовку, яка розігріта до 180°C. Бісквіт випікатиметься 35-40 хвилин.