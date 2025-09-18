Основна причина, чому бісквіт не підіймається – погано збиті яйця

Приготування бісквіта – не просте завдання. Він може не піднятися, корж може вийти сухим або навіть гумовим. Проте не варто засмучуватися. УНІАН розповідає, що робити, якщо бісквіт не підіймається під час випікання.

Чому бісквіт може не підійматися під час випікання?

Основна причина, чому бісквіт не підіймається, – погано збиті яйця. Яйця потрібно збивати з цукром в білу пишну піну і тільки потім з’єднувати з борошном.

Окрім цього, потрібно врахувати й те, що під час випікання бісквіта категорично не можна відкривати духовку. Річ у тім, що відкриваючи дверцята духовки, ви знижуєте температуру випікання.

Якщо ви почали випікати бісквіт і він не підіймається, виправити ситуацію ви вже не зможете. Простіше та ефективніше буде зробити нове тісто та випікати бісквіт, враховуючи попередні помилки.