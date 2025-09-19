Це не просто невдача – це результат порушень у рецепті та приготування

Бісквіт, який має бути повітряним та ніжним, іноді стає важким, щільним та гумовим. Але це не просто невдача – це результат порушень у рецепті та приготуванні. УНІАН розповідає, чому бісквіт виходить гумовим.

Що спричиняє «гумову» текстуру?

Якщо ви додасте в тісто занадто багато цукру, бісквіт вийде гумовим. Також важливо не забувати просіювати борошно для бісквіта, адже непросіяне борошно також впливає на повітряність тіста.

Ще одна можлива причина гумового бісквіта – неправильне з’єднання борошна зі збитими яйцями. Для ніжного десерту потрібно збити білки в пишну піну, а тільки потім обережно додавати борошно. З’єднувати білки з борошном потрібно за допомогою лопатки, а ось від використання міксера варто відмовитись, адже він може тільки погіршити текстуру.

Також не можна залишати готовий корж в духовці до повного охолодження, адже він вийде твердим. Вимкнена духовка залишається гарячою і корж буде віддавати вологу.