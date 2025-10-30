І насправді процес не такий страшний, як вам може здаватися

Хоча варене згущене молоко можна придбати в магазині, багатьом хочеться зварити його самостійно. І насправді процес не такий страшний, як вам може здаватися. News24 розповідає, як правильно варити згущене молоко у банці.

Як варити згущене молоко у банці?

Спочатку потрібно поставити банку в каструлю з холодною водою. Важливо, щоб вона була повністю занурена у рідину. Доведіть воду до кипіння, а потім одразу зменште вогонь. Варіть згущене молоко протягом 3 годин на середньому вогні. Потрібно, щоб вона потрохи булькала. Каструлю потрібно прикрити кришкою, але не щільно, краще щоб вона була напіввідкрита.

Чому іноді банки вибухають?

Банки можуть вибухати через те, що википає вода. І це є серйозною помилкою. Вода має повністю покривати банку. І якщо води стало менше, просто долийте окропу. Також не можна допускати, щоб банки сильно кипіли.