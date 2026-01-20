Існує кілька альтернативних видів борошна, які можна використати замість пшеничного

Якщо ви готуєте безглютенову випічку чи просто не хочете використовувати пшеничне борошно, існує кілька альтернативних видів борошна, які можна використати замість нього. Ukr.Media розповідає, чим можна замінити пшеничне борошно у випічці.

Популярні альтернативи пшеничного борошна

Мигдальне борошно – найпоширеніший вид безглютенового борошна. Його готують з очищеного мигдалю. Якщо ви плануєте замінити пшеничне борошно мигдальним, запам’ятайте, що пропорція 1:1 працює лише для окремих видів печива, а для стійкості тіста необхідні сполучні компоненти. Не забудьте також додати до тіста додаткове яйце, але не скорочуйте кількість рідини, щоб уникнути пересихання виробу. Гречане борошно – має солодкуватий смак та цілком підходить для дріжджової випічки. Гречка містить значну кількість крохмалю, тому випічка з чистого гречаного борошна зазвичай виходить досить важкою, щільною та може бути глевкою всередині. Для кращого результату краще змішати гречане борошно з борошном із коричневого рису. Борошно сорго – відносно непоширене борошно у нас, проте у світі сорго вважається п’ятим за важливістю зерновим злаком. Таке борошно вважається «важким», тому не підійде для випікання тортів та тістечок. Краще змішувати його з іншим борошном або використовувати в рецептах, де потрібно зовсім небагато борошна. Вівсяне борошно – готується з цілозернового вівса. Проте слід обирати лише продукт із маркуванням Gluten Free, оскільки звичайний овес часто містить сліди глютену. Таке борошно надає випічці більш «пружну», розсипчасту текстуру. Кукурудзяне борошно – його зазвичай використовують для загущування соусів, а також для приготування коржів та хліба. Випічка з кукурудзяного борошна виходить розсипчастою та «сухішою». Кокосове борошно – виробляється із сушеного м’якуша кокоса та має м’який кокосовий смак. Борошно діє як губка, тому його не можна замінювати 1:1, зазвичай на склянку звичайного борошна беруть лише третину склянки кокосового, але водночас кількість яєць у рецепті треба подвоїти.

Пропорції та поєднання

Щоб замінити 120 грамів пшеничного борошна, можна використати 80 грамів рисового або мигдального борошна, а також додати 3 столові ложки картопляного крохмалю, 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю та 0,5 чайної ложки ксантанової камеді.

Якщо у вас немає ксантану, а випічку без глютену доводиться готувати часто, краще його купити.

Чим замінити ксантанову камедь?

Найкращим натуральним замінником є псиліум (лушпиння насіння подорожника), який надає тісту потрібну в'язкість та еластичність.