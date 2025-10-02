Під час вибору борошна потрібно звертати увагу на запах

Борошно вже століттями є основою багатьох страв, але не кожен знає, як правильно вибрати справді якісний продукт. Ukr.Media розповідає, як обрати справді якісне борошно.

Види борошна та їхні особливості

Серед людей поширена думка, що найкраще борошно повинно бути виключно білого кольору і належати до вищого ґатунку. Насправді його вибір залежить від того, для чого саме ви плануєте його використовувати.

Борошно вищого ґатунку з пшениці використовують для випікання хлібобулочних виробів без начинки або кондитерських виробів, бо воно проходить очищення від зернових оболонок. Таке тісто швидко готується, але не містить калію, магнію та вітамінів групи В. Якість борошна вищого ґатунку визначається виключно білим кольором із невеликим кремовим відтінком. Поганий продукт можна визначити за зміною кольору при вологості.

Борошно першого ґатунку підходить для несолодкої випічки, оскільки робить вироби багатшими на фосфор, кальцій та уповільнює процес застигання.

Борошно другого ґатунку мелеться разом із зерновою оболонкою, через що борошно не втрачає вітаміни та мінерали. Тісто з такого борошна може бути менш повітряним та повільніше сходити. Тому таке борошно часто використовують для випікання млинців, вафель, для вареників та пельменів.

Як розпізнати якісне борошно?

Під час вибору борошна потрібно звертати увагу на запах, який не повинен бути затхлим, оскільки це може вказувати на тривале зберігання.

Якісне борошно також має прилипати до руки, легко стискатися та видавати «хрусткий» звук. Краще брати борошно в паперових упаковках, адже там краща циркуляція повітря.