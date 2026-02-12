фото Unsplash

Існує чимало доступних та ефективних замінників, які дають схожу консистенцію та смак залежно від того, що саме ви готуєте

Якщо під час приготування страви виявилося, що вершки закінчилися, не варто відкладати готування або бігти в магазин – існує чимало доступних та ефективних замінників, які дають схожу консистенцію та смак. «Львівські дріжджі» розповідають, чим можна замінити вершки. Чим можна замінити вершки в рецепті? Жирне молоко – підійде для страв, де потрібна невелика кількість вершків, наприклад, для приготування пасти, вершкових соусів та тушкування м’яса. Масло – для десертів та кремів. Суміш жирного молока та масла може повністю замінити вершки. Додайте жирне молоко в пропорції 1:1, як вказано у рецепті щодо вершків, а потім додайте масло і розігріту суміш збивайте 2–3 хвилини міксером. Сметана – покладіть кілька шарів марлі на миску, потім налийте сметану. Загорніть сметану в марлю та залиште стікати на 8–10 годин. Після цього просто збийте готову суміш з цукром або цукровою пудрою. Згущене молоко – воно погано збивається, але для окремих страв та випічки ним можна замінити вершки у пропорції 1:1. Кокосові вершки – чудовий замінник вершків тваринного походження, який підійде для солодких веганських страв. Грецький йогурт та жирне молоко – ці два інгредієнти слід використовувати разом як універсальну суміш. У парі вони нагадують вершки на смак. Але цю суміш не можна нагрівати та збивати, адже вона може згорнутися. Коли не варто шукати альтернативу? Якщо рецепти мають чіткі формули, що не дозволяють замінювати, наприклад, 10% жирності вершків на 33% або навпаки, варто дотримуватися чітких пропорцій та вимог.

