Ми можемо теж знайти цікаві рослини у себе в саду або на узліссі і створити свій особливий букет

Інтер’єрні експерти дуже часто рекомендують додавати свіжі зрізані букети до оселі, оскільки вони перетворюють навіть дуже простий простір у затишний та ошатний. Особливо такі букети актуальні, якщо у вас немає можливості мати вдома кімнатні рослини. Проте й зрізані квіти підходять не всім – хтось не хоче витрачати на них гроші, хтось вважає, що їм місце тільки в саду, а хтось має алергію. Що можна додати в інтер’єр замість квітів, розповідає «Зелена садиба».

Сухоцвіти. Це не тільки сумні трояндочки з минулого, сьогодні це окремий вид мистецтва – флористи роблять просто фантастичні композиції з сухоцвітами. Ми можемо теж знайти цікаві рослини у себе в саду або на узліссі і створити свій особливий букет.

Штучні квіти. Сучасний ринок штучних квітів вже не такий, як колись, в інтернеті можна знайти дуже стильні варіанти. Зовсім не обов‘язково робити вигляд, що це справжні квіти, можна, навпаки, обрати якісь неприродні кольори, одну дуже велику квітку тощо. Тоді це буде виглядати саме як декор, а не як обман зору.

Гілки. Гарною живою альтернативою будуть гілки – з квітами та листочками або без нічого. До речі, звичні нам вербові «котики» – гарний приклад модного інтер’єрного букету.

Пампасна трава. Останніми роками це той вид декору, який можна часто побачити у сучасних інтер’єрах. Її можна вирощувати у себе в саду, а можна купити готову суху або штучну у магазинах декору. Штучні варіанти можуть мати будь-який розмір та колір, тому ви легко зможете підібрати ті, які підходять для вашого інтер‘єру.

Колоски. Те саме можна сказати і про колоски, наприклад, звичної нам пшениці. Традиційний елемент української культури вже не перший рік прикрашає модні інтер’єри.

Бавовна. Штучна бавовна навіть без додатків виглядає ефектно. Особливо такий букет буде доречним у спокійних інтер’єрах, де занадто яскравий декор не дуже пасує.

Овочеві букети. Духмяні трави та навіть овочі можуть стати гарними букетами. Ми й так їх купуємо або вирощуємо, то чому б їм не стати декором хоча б на кухні? Можна зібрати букет із різного листя або ж кожну зелень окремо. І декор, і їжа.