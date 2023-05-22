Краще купити багато різних чохлів для подушок, по стилю та текстурі

Коли ми створюємо інтер’єр спальні, ми обираємо цікавий декор, шпалери, штори, килимки, меблі. Проте часом ми забуваємо, що головним елементом цієї кімнати є саме ліжко. Саме тому слід приділити його декору трохи більше часу. «Зелена садиба» дає поради, як зробити ліжко ефектним.

Якщо ви не використовуєте ліжко у денний час як додаткове місце для сидіння та у вас немає необхідності його захищати від зовнішніх факторів (багато пилу з дороги, домашні тварини, тощо), то можна не використовувати покривало, а залишити як основу постільну білизну. Для цього вона має бути гарна, така, щоб її хотілося показати.

Зверніть увагу на приклади сучасних інтер’єрів, де на ліжко додають невелику доріжку. Для цих цілей можна використати і плед, який розташовують ближче до узніжжя ліжка.

Кількість декоративних подушок може бути різною, проте вона має бути співвідносна до розміру вашого ліжка та габаритів меблів навколо. Якщо ліжко маленьке, то і кількість подушок має бути мінімальною. А ось на великому ліжку можна додати їх багато. Чим різноманітнішими будуть їх розміри, фактури та кольори, тим цікавіше буде виглядати ліжко.

Ідеально, коли постільна білизна доповнюється покривалом зі схожою стилістикою.

Цікаво виглядає варіант двосторонньої постільної білизни, яка має різній малюнок. Верхній край такої ковдри можна відвернути – це буде вже готове поєднання принтів.

Краще купити багато різних чохлів для подушок, по стилю та текстурі. Так, коли ви поміняєте постільну білизну або покривало, ви зможете замінити і декоративні подушки на більш відповідні.

Поєднуйте різний текстиль. Ліжко із подушками, постільною білизною та декоративними елементами одного кольору рідко виглядає цікаво. А ось поєднання однотонних та принтованих тканин – інша справа.

Зверніть увагу на такий декоративний елемент як довгу подушку або валик. Для неї можна обрати ефектну наволочку яскравого кольору або активний принт.

Для створення затишку обирайте для деяких елементів теплі та пухнасті фактури. Це, наприклад, може бути пухнастий плед або в’язана подушка.